RAKEZ привлекла более 3 490 новых компаний в третьем квартале 2025 года

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 15 октября 2025 (WAM) -- Экономическая зона Рас-Аль-Хаймы (RAKEZ) зарегистрировала свыше 3 490 новых компаний в третьем квартале 2025 года, что подтверждает ее статус одной из ведущих бизнес-площадок региона и подчеркивает вклад в диверсификацию экономики эмирата.

Генеральный директор RAKEZ Рами Джаллад отметил, что высокие показатели отражают уверенность инвесторов в RAKEZ как надежной платформе для бизнеса.

«Мы видим рост не только числа компаний, но и разнообразия отраслей и национальностей предпринимателей. Это напрямую способствует развитию экономики Рас-Аль-Хаймы и укрепляет ее позиции на мировой инвестиционной карте», — сказал он.

Основной интерес инвесторов отмечен в сферах консалтинга, электронной коммерции, торговли, медиа, маркетинговых услуг и продовольствия.

Среди новых участников — предприниматели из Индии, Великобритании, Пакистана, Франции и Египта.

«Сегодня RAKEZ объединяет более 38 000 действующих компаний, что отражает доверие международного бизнеса. Мы намерены завершить год на позитивной ноте и создать еще больше возможностей для роста наших инвесторов и эмирата Рас-Аль-Хайма», — подчеркнул Джаллад.