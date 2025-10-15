ОАЭ и Кыргызстан обсудили развитие парламентских связей

АБУ-ДАБИ, 15 октября 2025 (WAM) -- Председатель Федерального национального совета (ФНС) Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш принял посла Кыргызстана в ОАЭ Амана Салиева в штаб-квартире ФНС в Абу-Даби.

Стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в контексте расширяющихся отношений между ОАЭ и Кыргызстаном в сферах торговли, экономики, возобновляемых источников энергии, образования и инвестиций.

Они подчеркнули важность обмена визитами и опытом между Федеральным национальным советом ОАЭ и парламентом Кыргызстана для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и укрепления взаимных интересов двух дружественных стран.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь ФНС доктор Омар Абдуррахман Салем Аль Нуайми и заместитель генсекретаря по парламентским коммуникациям Афра Рашид Аль Басти.

Гобаш подчеркнул глубину дружественных отношений между двумя странами с момента установления дипломатических отношений в 1996 году, отметив взаимную заинтересованность в их дальнейшем развитии через обмен парламентским опытом и визиты на высоком уровне.

Он также поздравил Кыргызстан с открытием Исламской академии в Токмоке, состоявшимся 16 сентября 2025 года по инициативе президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и при участии президента Садыра Жапарова. Проект, реализованный в рамках гуманитарных и образовательных инициатив ОАЭ, направлен на развитие высшего образования, укрепление ценностей толерантности и межкультурного диалога.

В свою очередь, Аман Салиев отметил значимость укрепления межпарламентского взаимодействия, подчеркнув роль дружеских комитетов и обмена визитами в расширении сотрудничества.