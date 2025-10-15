Хамдан бин Мохаммед назначил нового помощника генерального секретаря Исполнительного совета Дубая по вопросам правительственных коммуникаций и делам Генерального секретариата

ДУБАЙ, 15 октября 2025 (WAM) -- В своей должности председателя Исполнительного совета Дубая наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум издал Постановление Исполнительного совета № 83 от 2025 года, которым назначил Сабах Салем Аль Шамси на должность помощника генерального секретаря Исполнительного совета Дубая по вопросам правительственных коммуникаций и делам Генерального секретариата.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2025 года и будет опубликовано в Официальном вестнике.