Президент ВЭФ: ОАЭ являются мировым образцом стратегического прогнозирования будущего

ДУБАЙ, 15 октября 2025 (WAM) -- Президент и главный исполнительный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде заявил, что ежегодные встречи Глобальных советов по вопросам будущего и и кибербезопасности, проходящие в Дубае и объединяющие более 800 экспертов со всего мира, подчеркивают ведущую роль Объединенных Арабских Эмиратов как глобального центра прогнозирования будущего и разработки решений для международных вызовов.

В интервью агентству WAM Бренде отметил, что эти встречи, которые проводятся в Дубае уже более 16 лет, способствовали принятию множества ключевых решений на региональном и глобальном уровнях. По его словам, эти встречи объединяют экспертов и руководителей для обсуждения того, как современные технологии могут способствовать развитию человечества и укреплению международного сотрудничества в решении глобальных вызовов — от пандемий до киберугроз.

Он подчеркнул, что мир переживает один из самых сложных геополитических периодов за последние десятилетия. Вместе с тем, в регионе Залива наблюдаются позитивные тенденции: такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, демонстрируют устойчивый экономический рост и проводят масштабные структурные реформы, задавая высокий стандарт развития для региона.

Бренде отметил, что кибербезопасность является одной из центральных тем нынешней повестки, учитывая, что ежегодные мировые убытки от киберпреступлений превышают 5 трлн долларов США. Он призвал к укреплению сотрудничества между государствами и созданию совместных механизмов для защиты глобальной экономики от растущих киберугроз.

В заключение глава ВЭФ отметил, что проведение этого международного интеллектуального форума в Дубае подтверждает статус ОАЭ как глобального центра конструктивного диалога и обмена знаниями, способствующего формированию более безопасного и устойчивого будущего для всего человечества.