Dubai Internet City и Фонд «Сколково» заключили стратегическое партнерство для развития инноваций

ДУБАЙ, 15 октября 2025 (WAM) -- Dubai Internet City, входящий в состав TECOM Group PJSC, заключил стратегическое партнерство с Фондом «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) с целью развития инноваций и обмена знаниями.

Партнерство предусматривает создание дорожной карты по открытию новых направлений сотрудничества и расширению рынков для инновационных технологических компаний и стартапов. Соглашение, направленное на укрепление цифровой экономики, было подписано в ходе GITEX Global 2025, который проходит в Дубае с 13 по 17 октября 2025 года.

Исполнительный вице-президент по коммерческой деятельности TECOM Group и управляющий директор Dubai Internet City Аммар Аль Малик отметил:

«Наше партнерство с Фондом «Сколково» подтверждает приверженность Dubai Internet City развитию инновационной экосистемы, которая способствует укреплению глобальной цифровой экономики».

В свою очередь, управляющий директор по стратегическому международному партнерству, трансферу знаний и технологий «Сколково» Тимур Корнилов заявил:

«Наше сотрудничество с Dubai Internet City открывает реальные возможности для инновационных компаний «Сколково» по выходу на рынок Ближнего Востока — от практической поддержки при запуске пилотных проектов до формирования устойчивых экспортных каналов».