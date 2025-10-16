Emirates и AC Milan продлили многолетнее партнерство

ДУБАЙ, 16 октября 2025 (WAM) -- Авиакомпания Emirates и футбольный клуб AC Milan объявили о продлении стратегического партнерства, которое стало одним из самых продолжительных и успешных в истории мирового футбола.

В соответствии с новым соглашением авиакомпания Emirates сохранит статус главного партнера, официального авиаперевозчика и партнера по мужской игровой форме итальянского футбольного клуба.

Фирменный логотип «fly better» продолжит размещаться на футболках основной мужской команды AC Milan во всех ключевых соревнованиях, включая Серию A, Кубок Италии, турниры под эгидой УЕФА и ФИФА, а также международные товарищеские матчи.

Кроме того, бренд Emirates будет представлен на форме игроков академии AC Milan, что подчеркивает стремление партнеров развивать не только профессиональный спорт, но и новое поколение футбольных талантов — от юношеских команд до мирового уровня.