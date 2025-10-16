Национальный музей имени шейха Заеда откроется 3 декабря в Культурном квартале Саадият

АБУ-ДАБИ, 16 октября 2025 (WAM) -- Национальный музей имени шейха Заеда, главный музей Объединенных Арабских Эмиратов, расположенный в самом сердце Культурного квартала Саадият, откроет свои двери для посетителей 3 декабря 2025 года.

Музей представит историю ОАЭ через захватывающее путешествие — от древнейших времен до современности. Экспозиция объединит археологические артефакты и исторические объекты с аудиовизуальными и сенсорными инсталляциями, а также современными художественными проектами.

Этот знаковый культурный центр посвящен памяти отца-основателя ОАЭ, покойного шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна, и отражает его приверженность сохранению культурного наследия, образованию, национальной идентичности и чувству принадлежности.

Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммед Халифа Аль Мубарак отметил: «Как национальный музей ОАЭ, расположенный в сердце Культурного квартала Саадият, музей имени шейха Заеда рассказывает историю нашей земли, нашего народа и наследия в живом и открытом для всех формате. Он воплощает видение и ценности покойного шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна, чья вера в силу культуры, образования и знаний продолжает нас вдохновлять. История и инновации объединяются в стенах музея, создавая пространство для диалога, обучения и обмена, где посетители всех поколений смогут проследить путь нашей нации от древних корней к ее будущему. Открытие музея имени шейха Заеда станет важной вехой в культурном развитии Абу-Даби».

Проект создан архитектором Норманом Фостером, лауреатом Притцкеровской премии, и его бюро Foster + Partners. Маршрут экспозиции проведет посетителей от первых свидетельств человеческого присутствия на территории Эмиратов к эпохам расцвета древних цивилизаций, раскрывая торговые пути, культурные взаимосвязи и уникальные черты эмиратского наследия.

Путешествие по музею начинается в Саду Аль-Масар — открытой галерее под открытым небом, протянувшейся на 600 метров от побережья Саадият между Лувром Абу-Даби и строящимся Музеем естественной истории Абу-Даби. Здесь представлены растения и деревья, характерные для пустынных, оазисных и городских экосистем, а также действующая ирригационная система фаладж, художественные скульптуры, мультимедийные инсталляции и хронологическая линия, отражающая жизнь шейха Заеда и историю страны.

Коллекция музея насчитывает более 3 000 экспонатов, из которых около 1 500 представлены в постоянной экспозиции. Каждый экспонат тщательно подобран, чтобы отразить историю и культурное наследие Эмиратов.

Экспозиция начинается с галереи «Наше начало», посвященной жизни и лидерству шейха Заеда. История его пути будет представлена через аудиозаписи его голоса, архивные фотографии и видеоматериалы, личные вещи, письма и подарки. Галерея расскажет о его детстве в регионе Аль-Айн, ключевой роли в объединении Эмиратов и формировании основ современного государства.

В галерее «Через нашу природу» посетители смогут познакомиться с природными ландшафтами страны — горами, пустыней, оазисами и морем — и понять, как природная среда формировала жизнь на этой территории на протяжении тысячелетий.

В галерее «Нашим предкам» представлены археологические находки, свидетельствующие о более чем 300 тысячах лет истории человеческого присутствия на территории Эмиратов — от древнейших жемчужин до реконструкции Великой гробницы Хили.

Галерея «Через наши связи» охватывает период от железного века до XI века н.э. и раскрывает, как развитие технологий, знаний, торговли и веры способствовало формированию общей культурной идентичности, включая появление арабского языка и распространение ислама.

Галерея «У наших берегов» рассказывает о богатом морском наследии ОАЭ за последние пять веков — от эпохи знаменитого мореплавателя Ибн Маджида до времени ныряльщиков за жемчугом, подчеркивая роль страны в международных торговых и культурных обменах.

Завершает маршрут галерея «К нашим корням», посвященная традиционному образу жизни, обычаям и социально-экономическим практикам внутренних районов Эмиратов.

В честь открытия музея запланирована обширная программа мероприятий — выставки, мастер-классы, экскурсии и интерактивные активности. Для посетителей также будут доступны рестораны и кафе, включая изысканный эмиратский ресторан Erth, Al Ghaf Cafe и Garden Cafes.

Национальный музей имени шейха Заеда станет частью всемирно известных культурных институций, расположенных в Культурном квартале Саадият, наряду с Лувром Абу-Даби, teamLab Phenomena Abu Dhabi, а также строящимися Музеем естественной истории Абу-Даби и Музеем Гуггенхайма Абу-Даби.

Создавая пространство для диалога, культурного обмена и открытий, музей укрепляет позицию Абу-Даби как глобальной платформы, где встречаются идеи, творчество, наследие и инновации.