Цена на нефть Кувейта выросла до 63,76 доллара за баррель

КУВЕЙТ, 16 октября 2025 (WAM) -- Цена на кувейтскую нефть в среду выросла на восемь центов, достигнув 63,76 доллара США за баррель по сравнению с 63,68 доллара за баррель днем ранее, сообщила в четверг Государственная нефтяная корпорация Кувейта (Kuwait Petroleum Corporation).

Согласно данным Кувейтского информационного агентства (KUNA), фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 48 центов до 61,91 доллара за баррель, а нефть West Texas Intermediate подешевела на 43 цента, до 58,27 доллара за баррель.