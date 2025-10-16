Наследный принц Дубая поручил полиции укрепить лидерство в сфере технологий и искусственного интеллекта

ДУБАЙ, 16 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ, а также председатель Исполнительного совета Дубая, поручил полиции Дубая усилить работу по внедрению передовых технологий и искусственного интеллекта с целью укрепления позиций ведомства как одной из ведущих полицейских служб мира.

Шейх Хамдан отметил, что развитие цифровых компетенций и повышение технической оснащенности сотрудников полиции имеют ключевое значение для реализации стратегического курса Дубая на превращение в мировую модель применения инноваций и лучший город для жизни, работы и путешествий.

Поручение было дано в ходе совещания под председательством наследного принца, в котором приняли участие министр по делам искусственного интеллекта, цифровой экономики и технологий удаленной работы Омар Султан Аль Олама, главнокомандующий полиции Дубая генерал-лейтенант Абдулла Халифа Аль Марри и генеральный директор Фонда будущего Дубая Хальфан Бельхуль.

«Мы гордимся достижениями полиции Дубая и стремимся к тому, чтобы она стала мировым лидером в использовании передовых технологий и искусственного интеллекта. Создание интеллектуальной системы общественной безопасности требует инвестиций в человеческий капитал, стимулирования инноваций и развития национальных кадров, способных добиваться успеха в технологической сфере. Наша цель — сделать Дубай примером предоставления современных, ориентированных на будущее услуг, формирующих безопасное, прогрессивное и устойчивое общество», — подчеркнул шейх Хамдан.

В ходе встречи генерал-лейтенант Абдулла Халифа Аль Марри представил доклад о новейших проектах, инициативах и достижениях полиции Дубая в области информационных технологий, интеллектуальных сервисов и применения ИИ, а также о развитии цифровых платформ для обслуживания населения.