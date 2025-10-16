Шариф Аль Олама отметил лидерство ОАЭ в ускорении глобального энергетического перехода на выставке Egypt Energy & FIREX 2025

КАИР, 16 октября 2025 (WAM) -- Заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ по вопросам энергетики и нефтяных ресурсов Шариф Аль Олама посетил выставку Egypt Energy & FIREX 2025, проходившую в Каире с 14 по 16 октября при участии представителей государственных учреждений, а также региональных и международных компаний, специализирующихся в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и чистых технологий.

В ходе визита он ознакомился с экспозициями и новейшими технологическими решениями в сфере чистой энергетики, устойчивого развития и рационального использования ресурсов. Аль Олама отметил значимость выставки как ключевой платформы для обмена знаниями и укрепления международного сотрудничества, направленного на поддержку глобального перехода к устойчивым, безопасным и низкоуглеродным энергетическим системам.

«ОАЭ стремятся укрепить свои позиции как активный участник глобальных усилий по достижению климатической нейтральности, реализуя передовые инициативы и масштабные проекты, ускоряющие энергетический переход и обеспечивающие баланс между устойчивостью и экономическим ростом. Недавно созданный при участии ОАЭ Глобальный альянс по энергоэффективности (GEEA), возглавляемый Министерством энергетики и инфраструктуры, является примером результативного международного сотрудничества, направленного на развитие партнерства между государственным и частным секторами, внедрение энергосберегающих технологий и сокращение выбросов», — заявил Аль Олама.

Он добавил, что ОАЭ достигли значительных результатов в сфере чистой энергетики: установленная мощность проектов на возобновляемых источниках превысила 6,7 гигаватта. Кроме того, страна реализует Национальную водородную стратегию — 2050, цель которой — закрепить за ОАЭ статус одного из ведущих мировых производителей и экспортеров низкоуглеродного водорода к 2031 году.

Аль Олама подчеркнул, что энергетическая стратегия ОАЭ согласуется с глобальными тенденциями перехода к низкоуглеродной экономике, укрепляя позиции страны как лидера в области инноваций и устойчивого развития. Он отметил, что такие мероприятия, как Egypt Energy & FIREX 2025, служат важными площадками для обмена опытом и развития международных партнерств в сфере чистой энергетики и передовых технологий.