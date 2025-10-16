Правитель Рас-Аль-Хаймы принял посла Финляндии

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 16 октября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Рас-Аль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял посла Финляндской Республики в ОАЭ Туулу Йоханну Юрьеля, прибывшую в сопровождении делегации представителей деловых кругов.

Во время встречи стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в различных областях, поддерживающих совместные усилия по развитию и процветанию.

Также были рассмотрены возможности экономического взаимодействия между Рас-Аль-Хаймой и финским бизнес-сообществом.

Обсуждения затронули преимущества эмирата как инвестиционного центра — развитую инфраструктуру, современное законодательное регулирование и стратегическое расположение, обеспечивающее выход на региональные и мировые рынки.

Посол Финляндии выразила благодарность и признательность шейху Сауду бин Сакру Аль Касими за теплый прием и гостеприимство, отметив высокий уровень отношений между ОАЭ и Финляндией, а также устойчивое развитие Рас-Аль-Хаймы в различных сферах.