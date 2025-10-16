Всемирная продовольственная программа столкнулась с беспрецедентными финансовыми трудностями

РИМ, 16 октября 2025 (WAM) -- Всемирная продовольственная программа (ВПП) при ООН заявила о небывалом финансовом кризисе, предупредив, что около 14 миллионов человек в различных странах находятся под угрозой острого голода из-за сокращения объемов гуманитарной помощи на глобальном уровне.

ВПП, штаб-квартира которой находится в Риме, отметила: «Никогда прежде программа не сталкивалась с такими серьезными трудностями в финансировании, как сегодня».

По данным агентства, Соединенные Штаты — крупнейший донор ВПП — сократили объемы внешней помощи, а ряд других ведущих стран также уменьшили или намерены уменьшить финансирование гуманитарных программ.