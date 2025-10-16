В Сочи подвели итоги конкурса «Молодой балет мира»

СОЧИ, 16 октября 2025 (WAM) -- В Зимнем театре Сочи завершился X Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира», сообщает TV BRICS.

Лауреатами стали 59 молодых танцовщиков из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана после недели конкурсных просмотров.

Российские артисты получили большинство наград. Золотыми медалистами в младшей возрастной группе стали Илья Милованов и Андрей Грачев. Среди старших солистов победили Денис Мазанов и Ксения Белоусова.

Лауреатами конкурса также стали артисты из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Кыргызстана. Специальный приз за лучшее исполнение хореографии на музыку П. И. Чайковского получила Виктория Соколова из России.

Конкурс «Молодой балет мира» посвящен памяти его основателя – хореографа Юрия Николаевича Григоровича. В этом году на участие было подано более 100 заявок. Помимо конкурсных просмотров, в программу вошли спектакли, мастер-классы и творческие встречи, посвященные творческому наследию мастера.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры России и проводится Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «РОСКОНЦЕРТ» совместно с Международной федерацией балетных конкурсов.