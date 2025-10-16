Президент ОАЭ получил приглашение от наследного принца Саудовской Аравии принять участие в Expo 2030 в Эр-Рияде

АБУ-ДАБИ, 16 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письмо от наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда с приглашением принять участие во Всемирной выставке Expo 2030, которая пройдет в Эр-Рияде с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года под девизом «Эпоха перемен: вместе ради осознанного будущего».

Письмо было передано министру государства шейху Шахбуту бин Нахайяну Аль Нахайяну во время его встречи с послом Саудовской Аравии в ОАЭ Султаном бин Абдуллой Аль Анкари в штаб-квартире Министерства иностранных дел ОАЭ в Абу-Даби.

Стороны подтвердили братские отношения между двумя странами и обсудили пути укрепления сотрудничества в различных сферах.