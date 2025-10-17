Лидеры ОАЭ выразили соболезнования президенту Кении в связи со смертью бывшего премьер-министра Раилы Одинги

АБУ-ДАБИ, 17 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил послание соболезнования президенту Республики Кения доктору Уильяму Самойи Руто в связи со смертью бывшего премьер-министра страны Раилы Одинги.

Также соболезнования президенту Руто направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.