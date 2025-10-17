Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили Патрика Эрмини с победой на президентских выборах на Сейшелах

АБУ-ДАБИ, 17 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание доктору Патрику Эрмини в связи с его победой на президентских выборах в Республике Сейшельские Острова.

Также поздравительные телеграммы доктору Эрмини направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.