В Рас-Аль-Хайме бизнес, пострадавший из-за работ по развитию инфраструктуры, освободят от уплаты лицензий на два года

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 17 октября 2025 (WAM) -- Правитель Рас-Аль-Хаймы, член Верховного совета ОАЭ шейх Сауд бин Сакр Аль Касими распорядился освободить на два года от уплаты сборов за коммерческие лицензии компании, чья деятельность пострадала в связи с проводимыми работами по развитию инфраструктуры в районах Аль-Риффа и Аль-Джазира Аль-Хамра.

Инициатива направлена на поддержку предпринимателей и обеспечение стабильности бизнеса в период реализации масштабных проектов развития.

Мера также отражает стремление правительства смягчить воздействие инфраструктурных преобразований, укрепить позиции частного сектора и способствовать формированию устойчивой, конкурентоспособной экономики, укрепляющей статус Рас-Аль-Хаймы как регионального делового центра.

В Департаменте экономического развития Рас-Аль-Хаймы отметили, что это решение отражает видение руководства, направленное на поддержку местных предприятий, укрепление доверия к экономике и стимулирование роста во всех секторах эмирата.