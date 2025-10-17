В Московской соборной мечети прошел конкурс чтецов Корана

МОСКВА, 17 октября 2025 (WAM) -- В Московской соборной мечети в четверг прошел XXIII Международный конкурс чтецов Корана, организованный по благословению председателя Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, сообщает Viory.

По словам заместителя председателя ДУМ РФ муфтия Рушана Аббясова, многие конкурсанты являются победителями национальных состязаний по чтению Корана, что придает соревнованию высокий уровень.

"Московский международный конкурс чтецов Корана проходит по номинации "Тилява" - это искусное чтение с листа священного Корана, но многие участники являются хафизами, знатоками священного Корана, но в данной ситуации это именно красивое чтение нараспев с правилами таджвида, специальными правилами священного Корана, и хочу подчеркнуть, что это мастера своего дела, так как многие конкурсанты являются победителями своих национальных конкурсов тех стран, которые они сегодня представляют", - рассказал Аббясов.

Один из участников из ОАЭ, хафиз Тамим Аль-Кинди, признался, что конкуренция в этом году особенно сильная.

"Если Бог даст, мы будем лучшими представителями страны на конкурсе. Действительно сложно соперничать, участники сильные. Мы просим у Всевышнего Аллаха всем успеха", - сказал представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

Али Аль-Отейби из Саудовской Аравии также отметил высокий уровень подготовки российских участников.

"Участники очень хорошо выступили, очень правильно все читали, особенно русские участники, то, что меня удивило. Так что я думаю, что конкуренция будет очень большая и очень сильная", - пояснил Али Аль-Отейби.

По информации пресс-службы Совета муфтиев ДУМ РФ, в конкурсе приняли участие хафизы из 30 стран. Мероприятие завершится в субботу торжественной церемонией награждения в концертном зале гостиницы "Космос" в Москве, где состоится также театрализованная духовная постановка "Подвиг веры".

