В Египте открылся пятый Асуанский форум по вопросам устойчивого мира и развития

АСУАН, 19 октября 2025 (WAM) -- В египетском городе Асуан открылся пятый Асуанский форум по вопросам устойчивого мира и развития.

В мероприятии принимают участие министр иностранных дел, эмиграции и дел египетских граждан за рубежом доктор Бадр Абдельати, представители правительства, региональных и международных организаций. Организатором форума выступает Каирский международный центр по урегулированию конфликтов, поддержанию мира и постконфликтному восстановлению.

В видеообращении президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Африка продолжает играть ключевую роль в формировании более справедливого мирового порядка. Он отметил успехи в реализации Африканской континентальной зоны свободной торговли и политике постконфликтного восстановления, которую Египет курирует в рамках Африканского союза.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении призвал находить «африканские решения для африканских проблем» и реформировать систему глобального управления, чтобы обеспечить континенту справедливое представительство в международных финансовых институтах и Совете Безопасности.