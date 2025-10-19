ОАЭ приняли участие в 39-й чрезвычайной конференции Арабского межпарламентского союза в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 октября 2025 (WAM) -- Делегация Федерального национального совета (ФНС) Объединенных Арабских Эмиратов во главе с председателем парламентской группы ФНС в Межпарламентском союзе доктором Али Рашидом Ан-Нуайми приняла участие в 39-й чрезвычайной конференции Арабского межпарламентского союза, которая прошла в Женеве на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

В заседании приняли участие председатели парламентов арабских стран и главы парламентских делегаций.

Участники обсудили позицию арабских стран в связи с последними событиями, касающимися палестинского вопроса, и осудили продолжающиеся нарушения прав палестинского народа.

По завершении конференции было принято заявление, в котором подчеркивается необходимость укрепления единой арабской позиции перед лицом региональных и международных вызовов.

В состав делегации ОАЭ вошли также несколько членов Федерального национального совета.