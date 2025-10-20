Сборная Марокко впервые в истории стала чемпионом мира ФИФА среди игроков до 20 лет

САНТЬЯГО, 20 октября 2025 (WAM) -- Молодежная сборная Марокко одержала историческую победу, став первой арабской командой, завоевавшей титул чемпиона мира ФИФА среди игроков до 20 лет. В финале, прошедшем в Сантьяго, марокканцы обыграли Аргентину со счетом 2:0.

На 12-й минуте Ясир Забири открыл счет точным ударом со штрафного, а спустя 17 минут удвоил преимущество команды, забив с близкого расстояния.

Этот успех стал крупнейшим достижением в истории марокканского футбола и важной вехой для всего арабского спорта.