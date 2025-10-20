Генпрокуратура ОАЭ передала в суд дело организованной группы, обвиняемой в похищении, вымогательстве и непристойных действиях

АБУ-ДАБИ, 20 октября 2025 (WAM) -- Федеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов направила в суд уголовное дело в отношении девяти граждан арабских стран. Расследование установило, что они создали организованную преступную группу, совершившую серию тяжких преступлений, представляющих угрозу государственной безопасности, общественному порядку и социальной стабильности.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала жалоба, поступившая через цифровую платформу прокуратуры My Safe Society. В ней потерпевший сообщил, что был похищен, подвергнут насильственным и непристойным действиям, а также снят на видео.

По распоряжению генерального прокурора прокуратура начала расследование, собрала доказательства и поручила Федеральному управлению судебного исполнения провести необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления и задержания подозреваемых, а также изъятия средств и предметов, использованных при совершении преступлений.

Следствие установило, что обвиняемые под предлогом финансового спора выманили потерпевшего в одно из принадлежащих им помещений, где избили его, связали и удерживали в течение недели. Преступники заставили мужчину подписать долговые расписки, сняли его обнаженным на видео, а затем распространили запись в социальных сетях, шантажируя его семью с целью получения денег.

В ходе расследования были изъяты автомобиль и мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении преступления. На них обнаружены видеозаписи и другие доказательства, подтверждающие, что группа действовала организованно и представляла серьезную опасность.

Обвиняемым инкриминируются статьи, предусматривающие смертную казнь либо пожизненное лишение свободы, их действия расцениваются как угроза государственной безопасности.

Генеральный прокурор ОАЭ доктор Хамад Саиф Аль Шамси отметил, что обеспечение безопасности и стабильности страны является безусловным национальным приоритетом. Он подчеркнул, что прокуратура намерена строго и беспристрастно применять закон, защищать жизнь и имущество граждан и привлекать к ответственности всех, кто совершает преступления, угрожающие национальной безопасности и общественному спокойствию.