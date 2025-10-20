ICO реализовала в Египте благотворительные проекты на сумму 11 миллионов дирхамов

КАИР, 20 октября 2025 (WAM) -- Международная благотворительная организация (ICO) реализовала в Арабской Республике Египет проекты на общую сумму около 11 миллионов дирхамов в течение первых девяти месяцев 2025 года.

Об этом сообщил генеральный секретарь организации доктор Халид Абдулвахаб Аль Хаджа. Он отметил, что реализованные инициативы являются частью постоянных гуманитарных усилий Объединенных Арабских Эмиратов и отражают стремление ICO оказывать устойчивую и эффективную помощь, способствующую развитию сообществ и улучшению условий жизни уязвимых групп населения.

Он добавил, что в рамках нынешнего визита делегации ICO в Египет организация приступила к реализации и контролю за выполнением 42 новых гуманитарных и благотворительных проектов в различных провинциях страны. Среди них — строительство мечетей, водных станций и жилых домов, а также запуск медицинских и социальных инициатив, направленных на поддержку малообеспеченных семей.