Dubai International Content Market 2025 откроется 4 ноября в Дубае

ДУБАЙ, 20 октября 2025 (WAM) -- Dubai International Content Market (DICM) 2025 пройдет 4–5 ноября в комплексе Madinat Jumeirah в Дубае. Мероприятие соберет ключевых игроков мировой индустрии контента — производителей, дистрибьюторов и инвесторов — в самом сердце региона Ближнего Востока и Северной Африки.

В этом году участие в форуме примут более 90 компаний-экспонентов и около 250 представителей медиакомпаний из более чем 50 стран. Через платформу Content Business Hub уже подтверждено свыше 500 деловых встреч. Среди участников — крупнейшие региональные вещатели, включая MBC, OSN, Shahid, STARZPLAY, TOD, Abu Dhabi Media, Dubai Media, Oman TV и Qatar Media Corporation.

На национальных и международных стендах будут представлены креативные проекты делегаций из Турции, Республики Корея и России. Программа DICM Talks охватит темы контента для Рамадана, мини-сериалов, спортивных медиа-прав и роста популярности арабского кино. Среди спикеров — представители MBC Group, Katara Studios, Film Clinic, Omdia, Fifth Season, Gazprom Media и Zee.

В этом году на форуме впервые пройдёт конкурс Spotlight Stories: The DICM Pitching Challenge, где авторы из стран региона смогут представить свои идеи профессиональному жюри и продюсерам. Кроме того, площадка Producers Connect Hub вновь станет пространством для развития международного сотрудничества и совместных проектов — направления, которое в регионе MENA ежегодно демонстрирует рост более чем на 20 процентов.

Организатором мероприятия выступает компания INDEX Conferences and Exhibitions, входящая в состав INDEX Holding. Проведение DICM 2025 укрепляет позиции Дубая как ведущего международного центра медиасотрудничества и развития кросс-культурного контента.