Седьмой турнир Dubai Games пройдет с 12 по 15 февраля 2026 года

ДУБАЙ, 20 октября 2025 (WAM) -- Под патронажем наследного принца Дубая, заместителя премьер-министра, министра обороны и председателя Исполнительного совета эмирата Его Высочества шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума с 12 по 15 февраля 2026 года пройдет седьмой турнир Dubai Games — главное командное спортивное событие Дубая.

С момента своего основания Dubai Games стал одной из ведущих спортивных площадок, объединяющих участников в духе соперничества и командной работы, укрепляя статус Дубая как мирового центра спорта.

Турнир проводится при поддержке DP World (официальный партнер), Dubai Sports Council (стратегический партнер), а также компаний Emarat и DAMAC (бриллиантовые спонсоры).

В этом году участников ждут новые испытания, призванные проверить физическую и умственную выносливость в пяти категориях: «Битва ведомств» среди мужчин и женщин, «Битва сообществ», «Битва городов» и «Битва юниоров».