Али Ан-Нуайми возглавил 15-е заседание рабочей группы МПС по мирному урегулированию украинского кризиса

ЖЕНЕВА, 20 октября 2025 (WAM) -- Председатель парламентской группы Федерального национального совета (ФНС) ОАЭ в Межпарламентском союзе (МПС) доктор Али Рашид Ан-Нуайми провел 15-е заседание рабочей группы МПС по мирному урегулированию украинского кризиса в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Женеве.

В ходе заседания Ан-Нуайми подчеркнул ключевую роль МПС в продвижении мирных решений и укреплении доверия между сторонами конфликта, отметив важность парламентского диалога в поддержке стабильности и усилий по установлению мира.

Участники рассмотрели последние события, связанные с украинским кризисом, и обсудили пути активизации парламентских инициатив, направленных на содействие прямому диалогу между сторонами.

Кроме того, члены рабочей группы провели встречи с парламентскими делегациями Украины и России, в ходе которых стороны обменялись мнениями о возможных механизмах взаимодействия, способствующих мирному урегулированию конфликта.