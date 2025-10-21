В Абу-Даби открылась Глобальная неделя продовольствия, направленная на укрепление международного сотрудничества в сфере продовольствия

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2025 (WAM) -- В Абу-Даби стартовала Глобальная неделя продовольствия, посвященная развитию международного сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и инноваций в аграрном секторе.

Мероприятие организовано группой компаний ADNEC, входящей в Modon Holding, при партнерстве с Управлением по вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности Абу-Даби (ADAFSA), Международной премией Халифы за достижения в области финиковой пальмы и инноваций в сельском хозяйстве, а также Инвестиционным офисом Абу-Даби (ADIO).

Неделя собрала рекордное количество участников из числа государственных и частных структур, а также ведущие мировые бренды в сфере производства продуктов питания и напитков.

Форум проходит в выставочном центре ADNEC Centre Abu Dhabi и продлится до 23 октября. В его программу входят темы, посвященные продовольственным инновациям, современным агротехнологиям, цепочкам поставок и дистрибуции, устойчивому развитию, вопросам продовольственной безопасности и регуляторной политике. Кроме того, мероприятие проводится при стратегическом партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Ключевые события недели включают четвертую Международную продовольственную выставку в Абу-Даби (ADIFE), 11-ю выставку финиковых пальм Abu Dhabi Date Palm Exhibition — крупнейшее мероприятие региона Ближнего Востока и Северной Африки, а также впервые проводимые дискуссионную платформу Global Food Talks и Инвестиционный форум в сфере сельского хозяйства. В числе специальных направлений — инициатива по развитию альтернативных источников белка и форум AgriTech, посвященный передовым агротехнологиям.