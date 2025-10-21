МИД ОАЭ принял копию верительных грамот нового посла Туркменистана

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2025 (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обейд Аль-Хасан Аль-Шамси принял копию верительных грамот Байрама Байрамова, назначенного послом Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Аль-Шамси пожелал новому послу успехов в выполнении его дипломатической миссии и подчеркнул стремление ОАЭ к укреплению двусторонних отношений с Туркменистаном во всех сферах сотрудничества.

Байрам Байрамов высоко оценил ведущие позиции и авторитет, которыми пользуются Объединенные Арабские Эмираты на региональном и международном уровнях благодаря дальновидной политике президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Между ОАЭ и Туркменистаном сложились прочные отношения, охватывающие широкий спектр направлений, представляющих взаимный интерес. Обе страны стремятся и впредь развивать партнерство, служащее общим интересам и способствующее устойчивому развитию двух дружественных народов.