Первый Российско-Эмиратский бизнес-форум объединит лидеров экономик двух стран

ДУБАЙ, 21 октября 2025 (WAM) -- Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы «Марафон» проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. Это событие станет центральным в деловой повестке России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и планируется к проведению ежегодно.

В работе форума примут участие представители ведущих российских и эмиратских компаний, инвестиционных фондов, технологических стартапов и логистических операторов. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, HoReCa, ИТ и высокотехнологичное производство.

Форум пройдет в рамках 12-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится также 10 декабря в Дубае. Ключевые задачи Межправительственной комиссии включают укрепление стратегического партнерства, увеличение взаимных инвестиций и развитие технологического сотрудничества. Ожидается, что в работе форума примут участие сопредседатели Межправительственной комиссии: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри.

Программа форума откроется пленарной сессией «Будущее в равновесии: возможности для обеих стран». На ней спикеры обсудят текущее состояние и перспективы экономического взаимодействия двух стран, а также стратегию и план работы РЭДС. В рамках тематических сессий участники рассмотрят механизмы инвестиционного сотрудничества, запуск первого Российско-Эмиратского трека промышленных инноваций, а также новые направления и инструменты роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Программа форума отражает ключевые сферы взаимодействия между Россией и ОАЭ — от инвестиций и технологий до торговли и логистики. Сессия «Инвестиционные возможности» посвящена проектам и механизмам создания российско-эмиратской инвестиционной платформы. «Российско-Эмиратский трек промышленных инноваций» ознаменует официальный запуск программы акселерации для российских технологических компаний и стартапов в ОАЭ и станет площадкой для обсуждения перспектив технологического обмена. Завершит деловую программу сессия «Экспортные коридоры и логистические хабы», посвященная развитию торговых маршрутов, диверсификации товаропотоков и созданию устойчивых мультимодальных решений между двумя странами и с партнерами в регионе MENA.

Александр Винокуров, председатель РЭДС, отметил: «Российско-Эмиратское деловое сотрудничество переходит на качественно новый уровень. Мы видим кратный рост интереса бизнеса обеих стран к совместным проектам — от технологической кооперации до создания производственных кластеров. Этому процессу нужна системная инфраструктура — не просто дискуссионная площадка, а операционный институт с практическими инструментами. Бизнес-форум 10 декабря —важное направление работы РЭДС, дополняющее ключевые проекты, намеченные к реализации. Наша задача — превратить потенциал сотрудничества в конкретные сделки, контракты и совместные предприятия».

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков сказал: «Сотрудничество между Россией и ОАЭ развивается уверенными темпами: активно развивается торговля, а инвестиционные проекты в промышленности и транспортной инфраструктуре открывают новые возможности для бизнеса обеих стран. Российско-Эмиратский бизнес-форум, который пройдёт впервые, станет важным шагом в укреплении экономического партнерства и откроет новый вектор взаимодействия, направленный на расширение взаимных возможностей и формирование долгосрочной платформы сотрудничества».

