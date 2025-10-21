Абдулла Аль Хамед подчеркнул роль лидеров общественного мнения и создателей контента в формировании общественного сознания на форуме «Аль Амин»

ДУБАЙ, 21 октября 2025 (WAM) -- Председатель Национального медиаофиса и Медиаcовета ОАЭ Абдулла бин Мохаммед бин Бути Аль Хамед подчеркнул, что лидеры общественного мнения и создатели контента играют важную роль в формировании общественного сознания, отражающего подлинные ценности и национальную идентичность Объединенных Арабских Эмиратов. Он отметил, что их деятельность способствует укреплению репутации страны и продвижению ее позитивного образа на международной арене.

Выступая на сессии, посвященной роли медиа в эпоху социальных сетей в рамках форума «Аль Амин», Аль Хамед заявил, что важно использовать потенциал лидеров общественного мнения и создателей контента для формирования национального нарратива, который отражает статус ОАЭ и демонстрирует модель развития страны, основанную на гуманистических ценностях и сочетании традиций и современности. Он пояснил, что эта концепция превращает культуру в эпоху лидеров общественного мнения в инструмент формирования осознанности, а не в средство поверхностного потребления информации.

Аль Хамед начал свое выступление с выражения благодарности Его Высочеству шейху Ахмеду бин Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, второму заместителю правителя Дубая, за покровительство форуму. Он отметил, что это мероприятие стало важной платформой для укрепления общественной ответственности, повышения осознанности и развития сотрудничества между гражданами и институтами в целях защиты национального единства и достижения общих целей.

Он подчеркнул, что форум отражает видение руководства ОАЭ, направленное на построение осознанного общества, которое понимает: безопасность включает не только физическую защиту, но и интеллектуальные, культурные и социальные аспекты — особенно в условиях стремительных цифровых преобразований в регионе и мире.

Аль Хамед указал, что одной из ключевых черт современности стал переход культуры и знаний из сферы элит и институтов в открытое общественное пространство. По его словам, это изменение сделало лидеров общественного мнения и создателей контента новыми центрами влияния, способными формировать мировоззрение поколений и направлять общественные настроения и модели поведения.

Он подчеркнул, что, несмотря на широкие возможности для общения и распространения знаний, такие изменения требуют большей ответственности для сохранения общественных ценностей и культурной идентичности. Аль Хамед добавил, что влияние стало «обоюдоострым мечом»: оно может быть источником просвещения при ответственном подходе, но способно вводить в заблуждение, если лишено этики и достоверности.

Аль Хамед заявил, что лидеры общественного мнения и создатели контента сегодня — это не просто авторы публикаций, а активные партнеры в развитии общества и укреплении социальной стабильности. Они обладают уникальной способностью продвигать национальные ценности и повышать осведомленность по вопросам здоровья, экологии и социальных проблем. Он подчеркнул важность предоставления им возможностей и инструментов для исполнения роли послов гуманитарного послания ОАЭ, укрепления чувства принадлежности и преданности, а также превращения цифровых платформ в пространство, где формируются осознанность, надежда и единство, служащие обществу и нации.

Аль Хамед добавил, что стремительный и ориентированный на развлечения контент может представлять культурный вызов, если он доминирует в медиапространстве, не имея смысловой или образовательной ценности. По его словам, подобные тенденции отрицательно влияют на привычку к чтению, навыки критического мышления и культурный вкус, превращая важные темы в поверхностное развлечение. В этой связи он подчеркнул необходимость формирования цифровой культуры, которая сочетает скорость с качеством, укрепляет общественные ценности и способствует сохранению культурного и социального единства.

Аль Хамед указал, что формирование устойчивого общественного сознания требует комплексного подхода, объединяющего культуру, медиа и общество. Он подчеркнул важность согласованности информационных посылов и эффективного взаимодействия между традиционными СМИ, лидерами общественного мнения и создателями контента для укрепления доверия аудитории и расширения их влияния.

В завершение выступления Аль Хамед отметил, что средства массовой информации не должны становиться заложниками алгоритмов, а обязаны руководствоваться ценностями, которые служат моральным ориентиром. Он подчеркнул, что истинный лидер общественного мнения — это не тот, кто стремится к числу подписчиков, а тот, кто оставляет положительный след, внося свой вклад в развитие общества и не ограничиваясь созданием развлекательного контента. Он отметил, что защита общества начинается с формирования осознанности, а медиа и культура являются ее первой линией обороны. По его словам, силу контента необходимо направлять в позитивное русло — во благо общества, для укрепления его сплоченности и доверия.