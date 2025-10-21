ОАЭ приветствовали соглашение о прекращении огня между Пакистаном и Афганистаном и высоко оценили посреднические усилия Катара и Турции

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали соглашение о немедленном прекращении огня между Исламской Республикой Пакистан и Афганистаном, а также создание механизмов, направленных на укрепление мира и стабильности между двумя странами.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ отмечено, что дипломатические усилия Государства Катар и Республики Турция сыграли важную роль в содействии конструктивному диалогу и укреплению взаимопонимания между Пакистаном и Афганистаном.

Министерство подтвердило поддержку ОАЭ всех инициатив, направленных на укрепление региональной безопасности и стабильности, а также на реализацию стремлений народов Пакистана и Афганистана к миру и развитию.