Пассажиропоток аэропорта Шарджи превысил 5 миллионов человек в третьем квартале 2025 года

ШАРДЖА, 22 октября 2025 (WAM) -- Аэропорт Шарджи сообщил о росте основных показателей в третьем квартале 2025 года. Пассажиропоток достиг 5,13 миллиона человек, что на 16,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,39 миллиона).

Количество взлетов и посадок увеличилось на 10,7 процента и составило 30 737 рейсов против 27 758 годом ранее. Объем обработанных грузов вырос на 3,9 процента — до 48 073 тонн, а морско-воздушные перевозки показали рост на 32,8 процента, с 3 236 до 4 296 тонн.

Председатель Управления аэропорта Шарджи Али Салим Аль-Мидфа отметил, что эти результаты отражают устойчивое развитие аэропорта и его значимую роль в поддержке авиационного сектора в соответствии с долгосрочными планами развития эмирата.

По его словам, стабильный рост стал результатом последовательных инвестиций в инфраструктуру, расширения пропускной способности и внедрения цифровых решений, направленных на повышение эффективности и улучшение сервиса.

Аль-Мидфа добавил, что аэропорт Шарджи продолжает реализацию стратегии по увеличению объемов пассажирских и грузовых перевозок, развитию логистической инфраструктуры и расширению географии полетов.