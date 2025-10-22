Парламентская делегация ОАЭ выступила на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве

ЖЕНЕВА, 22 октября 2025 (WAM) -- Председатель парламентской группы Федерального национального совета (ФНС) ОАЭ при Межпарламентском союзе (МПС) доктор Али Рашид Ан-Нуаими отметил, что выполнение норм международного гуманитарного права представляет собой не только юридическую обязанность, но и гарантирует сохранение справедливости и человеческого достоинства.

Выступая на 151-й Генеральной ассамблее МПС в Женеве, доктор Ан-Нуаими отметил, что политизация гуманитарной деятельности на фоне конфликтов и кризисов во всем мире стала одной из самых острых проблем, стоящих перед парламентариями. Он подчеркнул, что гуманитарная работа должна оставаться выше любых политических и географических разделений.

«Я представляю родину человечности — Объединенные Арабские Эмираты, страну, которая верит в общие человеческие ценности, объединяющие нас и помогающие преодолевать разделения и страдания. Человечество страдает, когда мы не соблюдаем законы и принципы при решении глобальных кризисов», — заявил он.

Доктор Ан-Нуаими призвал парламенты мира объединять усилия в решении конфликтов и гуманитарных проблем, отметив, что миллионы людей по-прежнему страдают от голода, страха и отсутствия доступа к базовым услугам — здравоохранению, образованию и чистой воде.

Он также отметил ведущую роль ОАЭ в гуманитарной и благотворительной деятельности, особенно в Африке и других регионах, подчеркнув, что обеспечение глобальной стабильности и процветания — общая ответственность. По его словам, развитие партнерских отношений и укрепление общечеловеческих ценностей является ключом к лучшему будущему для всех.