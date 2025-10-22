Северная Македония впервые принимает участие в Глобальной неделе продовольствия в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2025 (WAM) -- Северная Македония впервые представлена на Глобальной неделе продовольствия, проходящей в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби. Страна предлагает посетителям уникальный гастрономический опыт, отражающий богатое кулинарное наследие. Цель участия — представить на рынке ОАЭ традиционные балканские продукты и подчеркнуть их подлинность и высокое качество.

Генеральный директор компании Best Food – Gjorgiev Dairy Кръсте Георгиев в интервью агентству Emirates News Agency (WAM) отметил, что в Северной Македонии существуют давние традиции производства натуральных продуктов, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус. По его словам, обилие солнечных дней придает им особое качество.

Георгиев добавил, что участие в мероприятии призвано привлечь внимание местных дистрибьюторов и импортеров к подлинным балканским продуктам, а также познакомить эмиратских потребителей с уникальными вкусами региона — в частности, с сырами из смеси коровьего и овечьего молока.

В павильоне Северной Македонии свою продукцию представила компания Altera Food, продемонстрировавшая ассортимент овощей и фруктов, выращенных в регионах, где насчитывается более 300 солнечных дней в году. В экспозиции — традиционные закуски, маринованные овощи и фруктовые джемы с пониженным содержанием сахара.