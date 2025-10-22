Представитель ФНС ОАЭ избрана председателем Комитета Межпарламентского союза по устойчивому развитию

ЖЕНЕВА, 22 октября 2025 (WAM) -- Мира Султан Аль-Сувайди, представитель парламентской делегации ФНС ОАЭ, возглавила Комитет Межпарламентского союза по устойчивому развитию.

Выборы состоялись в ходе работы 151-й Генеральной ассамблеи МПС, проходящей в Женеве.

Избрание Миры Аль-Сувайди на эту должность стало подтверждением международного признания ведущей роли ОАЭ в продвижении Целей устойчивого развития ООН, а также активного участия парламентской делегации страны в поддержке инициатив в области устойчивого развития и расширении международного сотрудничества на региональном и глобальном уровнях.