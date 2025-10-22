Лидеры ОАЭ выразили соболезнования эмиру Кувейта в связи с кончиной шейха Али Абдуллы

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил послание с соболезнованиями Его Высочеству шейху Мишалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль Сабаху, эмиру Государства Кувейт, выразив искренние соболезнования и сочувствие в связи с кончиной шейха Али Абдуллы Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль Сабаха.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили эмиру Кувейта аналогичные телеграммы с соболезнованиями.