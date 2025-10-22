ФНС ОАЭ обсудил межпарламентское сотрудничество с Сенегалом, Нидерландами, Беларусью, Кипром, Швецией и объединенным парламентом МЕРКОСУР

ЖЕНЕВА, 22 октября 2025 (WAM) -- Председатель парламентской группы Федерального национального совета (ФНС) ОАЭ при Межпарламентском союзе доктор Али Рашид Ан-Нуайми провел встречи с парламентскими делегациями Республики Сенегал, Королевства Нидерландов, Республики Беларусь, Республики Кипр, Королевства Швеция и Парламента МЕРКОСУР на полях 151-й Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Женеве.

В ходе серии отдельных встреч Ан-Нуайми обсудил вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия с председателем Национальной ассамблеи Сенегала Маликом Ндияем, председателем Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергеем Алейником, главой кипрской делегации в МПС Аверофом Неофиту, членом Постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности парламента Нидерландов Ф. Бельхирчем, руководителем шведской парламентской делегации Маргаретой Седерфельт и главой парламентской делегации МЕРКОСУР Хуаном Хосе.

Собеседники обсудили пути расширения межпарламентского сотрудничества между ФНС ОАЭ и парламентами дружественных стран, подчеркнув значение координации и обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Парламентская группа ФНС ОАЭ подтвердила приверженность активному и конструктивному участию в международных парламентских форумах, уделяя особое внимание диалогу, обмену опытом и внедрению передовых законодательных практик.

Ан-Нуайми отметил значимую роль парламентских институтов в укреплении связей и партнерства между народами, содействии миру, стабильности и устойчивому развитию, а также в продвижении совместного процветания ради безопасного и благополучного будущего.