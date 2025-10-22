Шейх Теяб бин Мохамед бин Заед посетил Глобальную неделю продовольствия 2025

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации Президента по вопросам развития и делам героев, посетил Глобальную неделю продовольствия 2025, проходящую в выставочном центре ADNEC Centre Abu Dhabi.

Его Высочество осмотрел павильоны местных и международных участников, ознакомился с новейшими продуктами в сфере пищевой промышленности, а также с инновационными агротехнологиями, представленными на выставке. Он отметил постоянные усилия Абу-Даби и Объединенных Арабских Эмиратов, направленные на развитие этих секторов и укрепление продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Шейх Теяб бин Мохаммед высоко оценил работу организаторов, подготовивших насыщенную программу, включающую Международную продовольственную выставку в Абу-Даби (ADIFE), Форум агротехнологий (AgriTech Forum) и Выставку финиковых пальм Abu Dhabi Date Palm Exhibition.