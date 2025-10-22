Шейх Тахнун бин Заед провел встречу с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян, заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности, провел встречу со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прибывшими с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе встречи обсуждались последние события, связанные с режимом прекращения огня в Газе, и усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами для закрепления соглашения, достигнутого в рамках плана президента США Дональда Трампа.

Шейх Тахнун выразил признательность президенту США за его усилия по прекращению войны в Газе и приверженность делу мира и стабильности на Ближнем Востоке, отметив важную роль, которую сыграли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Собеседники также обсудили пути укрепления стабильности в регионе и подчеркнули необходимость прекращения текущей эскалации для создания условий, способствующих процветанию и устойчивому развитию на Ближнем Востоке.