Цена на нефть Кувейта выросла до 64,53 доллара за баррель

КУВЕЙТ, 23 октября 2025 (WAM) -- Стоимость кувейтской нефти по итогам торгов в среду повысилась на 1,46 доллара и составила 64,53 доллара за баррель по сравнению с 63,07 доллара днем ранее, сообщила в четверг Кувейтская нефтяная корпорация (Kuwait Petroleum Corporation).

На мировых рынках нефть марки Brent подорожала на 3,03 доллара, достигнув 64,35 доллара за баррель, а нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,42 доллара — до 59,92 доллара за баррель, сообщает Кувейтское информационное агентство (KUNA).