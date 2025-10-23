У берегов Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

ХОНИАРА, 23 октября 2025 (WAM) -- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг у берегов Соломоновых Островов в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 83 километрах к западу от города Киракира, очаг залегал на глубине около 60 километров.

По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано.

Соломоновы Острова расположены в зоне Тихоокеанского огненного кольца — регионе, где регулярно происходят сильные землетрясения и извержения вулканов.