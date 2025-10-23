Японская компания JERA приобретает активы по добыче сланцевого газа в США за 1,5 миллиарда долларов

ТОКИО, 23 октября 2025 (WAM) -- Крупная японская энергетическая компания JERA Co. объявила о намерении приобрести активы по добыче сланцевого газа в американском штате Луизиана на сумму около 1,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Kyodo News.

Сделка стала продолжением соглашения между Японией и Соединенными Штатами об увеличении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США после завершения переговоров по тарифам.

Согласно соглашению, заключенному дочерней структурой JERA Americas Inc., компания получит 100 процентов акций и производственных активов компаний Williams Upstream Holdings, LLC и GEP Haynesville II LLC, работающих на месторождении Haynesville, где ежегодно производится около 3,5 миллиона тонн СПГ.

По словам директора JERA по производству низкоуглеродного топлива Ресукэ Цугару, сделка укрепляет партнерство компании с Соединенными Штатами и подтверждает ее стремление обеспечивать стабильные поставки энергии на мировом уровне.