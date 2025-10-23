В Рас-Аль-Хайме число действующих коммерческих лицензий выросло на 5,7%

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 23 октября 2025 (WAM) -- В третьем квартале 2025 года количество активных коммерческих лицензий в эмирате Рас-Аль-Хайма увеличилось на 5,7%, достигнув 21 575 по сравнению с 20 408 годом ранее, сообщили в Департаменте экономического развития эмирата (RAK DED).

Рост показателя отражает устойчивость деловой среды и усилия правительства по привлечению инвестиций, цифровизации услуг и развитию инфраструктуры.

По данным ведомства, четверть лицензий (24,6%) приходится на компании, зарегистрированные менее трех лет назад, что указывает на рост предпринимательской активности. Более половины всех лицензий действуют свыше десяти лет, что подтверждает стабильность бизнеса в эмирате.

Директор департамента Амина Кахтан отметила, что сбалансированное соотношение новых и давно работающих компаний свидетельствует об устойчивом развитии экономики Рас-Аль-Хаймы и притоке инвестиций в разные отрасли.