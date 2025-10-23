ФНС ОАЭ и Консультативный совет Нигера обсудили перспективы сотрудничества

ЖЕНЕВА, 23 октября 2025 (WAM) -- Председатель парламентской группы Федерального национального совета (ФНС) ОАЭ при Межпарламентском союзе доктор Али Рашид Ан-Нуайми провел встречу со спикером Консультативного совета по вопросам обновления Нигера доктором Мамуду Харуной Джингареем. Встреча состоялась на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Женеве.

Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского взаимодействия между двумя советами, включая вопросы участия в парламентских инициативах, обмена мнениями и координации позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также были рассмотрены возможности укрепления двустороннего сотрудничества между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Нигер в сфере экономики, инвестиций, поддержки молодежных инициатив и устойчивого развития.