Россия намерена увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 66% к 2031 году

МОСКВА, 23 октября 2025 (WAM) -- Россия планирует в течение следующих шести лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 66% к уровню 2023 года. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводятся на официальном сайте правительства, сообщает TV BRICS

Этот шаг является частью стратегии по диверсификации экономики России и укреплению позиций страны на мировом рынке. С заявлением Мишустин выступил на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который организован Российским экспортным центром (РЭЦ), партнером сети TV BRICS, и проводится ежегодно с 2012 года.

Премьер-министр также отметил, что Россия наращивает экспорт в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Если в 2021 году на эти регионы приходилось меньше половины всего российского экспорта (44 процента), то в 2024 году их доля превысила 85 процентов.

«<...> активно формируем новую логистику. В том числе развиваем международные транспортные коридоры – в южном и восточном направлениях», – сказал Мишустин.

Не менее важным шагом стал запуск национального бренда «Сделано в России». Задача, чтобы продукция под этой маркой была узнаваемой в мире и ассоциировалась у зарубежных покупателей с высоким качеством.

«Для этого активно развиваем зарубежную инфраструктуру. Сегодня она включает десятки магазинов, которые работают в том числе онлайн, демонстрационные павильоны, которые действуют сейчас уже в шести странах – это Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет, Турция, Саудовская Аравия», – добавил Мишустин.

По словам премьер-министра, правительство России намерено создать более сбалансированную экспортную модель за счет приоритетного развития несырьевых секторов экономики. Снижение зависимости от доходов от сырьевого экспорта соответствует целям по диверсификации национальной экономики.