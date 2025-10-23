Президент ОАЭ издал постановление о реорганизации Совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям

АБУ-ДАБИ, 23 октября 2025 (WAM) -- В качестве правителя Абу-Даби президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал постановление о реорганизации Совета по искусственному интеллекту и передовым технологиям (AIATC).

Совет возглавил Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян, должность заместителя председателя занял Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян.

В состав Совета вошли: Халдун Халифа Аль Мубарак (генеральный секретарь Совета), доктор Ахмед Мубарак бин Науи Аль Мазруи, доктор Султан Ахмед Аль Джабер, Джасем Мохаммед Бу Атаба Аль Зааби, Хумайд Обейд Абу Шибс, Мохаммед Хассан Аль Сувайди, Фейсал Абдулазиз Аль Баннаи, Ахмед Тамим Хишам Аль Куттаб и Пэн Сяо.

С момента создания Совет отвечает за разработку, внедрение и регулирование политик и стратегий в области искусственного интеллекта и передовых технологий в эмирате Абу-Даби. Он также курирует программы финансирования, инвестиций и научных исследований в сотрудничестве с местными и международными партнерами, действуя в соответствии с видением руководства страны и стремительным развитием этих сфер.

Деятельность Совета соответствует Стратегии цифрового правительства Абу-Даби на 2025–2027 годы, направленной на создание первого в мире правительства, полностью основанного на технологиях искусственного интеллекта. Программа предусматривает стратегические инвестиции, способствующие трансформации государственного управления и развитию цифровой экосистемы эмирата.