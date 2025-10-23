Совет попечителей Национального учреждения по правам человека завершил первый срок работы

АБУ-ДАБИ, 23 октября 2025 (WAM) -- Совет попечителей Национального учреждения по правам человека (NHRI) провел 18-е и заключительное заседание первого срока полномочий (2021–2025 годы) под председательством Максуда Круза.

На заседании были подведены итоги реализации операционного плана на 2025 год, включая отчеты инициатив «Лаборатория законодательства» и «Лаборатория знаний», а также результаты полевых визитов и просветительских мероприятий, направленных на мониторинг ситуации в области прав человека во всех эмиратах.

Члены Совета рассмотрели итоговые отчеты по проектам, кадровым и финансовым вопросам, а также обсудили операционный план и бюджет на 2026 год, предусматривающий новые инициативы в сфере защиты прав человека.

В завершение заседания был рассмотрен ежегодный отчет, отражающий деятельность и рекомендации NHRI, подготовленные в соответствии со статьей (21) Федерального закона № 12 от 2021 года о Национальном учреждении по правам человека.