Инвестиции Армении в Дубай достигли 383 миллионов долларов

ЕРЕВАН, 24 октября 2025 (WAM) -- Инвестиции Армении в экономику Дубая за период с 2018 по 2024 год составили около 383 миллионов долларов США. Об этом сообщил исполнительный вице-президент по международным отношениям Торгово-промышленной палаты Дубая Салем Аль Шамси.

В интервью агентству WAM он отметил, что в первом полугодии 2025 года членами Палаты стали 79 новых компаний из Армении. Таким образом, общее число армянских предприятий, зарегистрированных в качестве активных участников, достигло примерно 500. По словам Аль Шамси, этот рост отражает повышенное доверие к деловой среде Дубая и укрепляет позиции эмирата как глобального инвестиционного центра.

Он подчеркнул, что объем ненефтяной торговли между Дубаем и Арменией в 2024 году достиг 7 миллиардов долларов (25,7 миллиарда дирхамов), что на 76 процентов больше, чем годом ранее.

Аль Шамси добавил, что делегация Палаты принимает участие в торговой миссии в Ереване 22–23 октября совместно с 16 эмиратскими компаниями, работающими в сферах продовольствия, сельского хозяйства, технологий и промышленности, с целью расширения экономических связей и изучения новых инвестиционных возможностей.

Он отметил, что армянский рынок представляет стратегический интерес для эмиратского бизнеса благодаря растущей открытости Армении к иностранным инвестициям, особенно в таких направлениях, как потребительские товары, логистика, гостиничный сектор, пищевая промышленность, ИКТ и консалтинг.