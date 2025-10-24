ПАРИЖ, 24 октября 2025 (WAM) -- Министр по делам государства Нура Аль Кааби приняла участие в Четвертой министерской конференции по феминистской дипломатии, которая состоялась в Париже 22–23 октября.

Конференция, организованная правительством Франции, стала платформой для укрепления и расширения международных усилий по продвижению прав женщин и достижению гендерного равенства. Мероприятие прошло под девизом «Как мы можем объединиться, действовать и сопротивляться вместе, чтобы защитить гендерное равенство и права женщин и девочек».

Четвертая конференция опиралась на результаты предыдущих встреч и собрала высокопоставленных политических лидеров, представителей международных организаций, банков развития, гражданского общества, научных институтов и благотворительных фондов более чем из 50 стран.

Проведение конференции совпало с 30-летием принятия Пекинской декларации и Платформы действий, а также с 25-летием резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность». Оба документа служат основой для совместных действий, направленных на защиту и продвижение прав женщин, укрепление их роли и возможностей, расширение участия в общественной жизни, а также на ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин.

Участие ОАЭ в конференции отражает неизменную приверженность страны принципам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек.