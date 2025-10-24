ОАЭ приняли участие в министерском совещании G20 по снижению риска бедствий

КЕЙПТАУН, 24 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты, представленные Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям, приняли участие в Четвертом техническом совещании и министерской встрече Рабочей группы G20 по снижению риска бедствий, состоявшихся в Кейптауне (ЮАР) с участием министров, экспертов и представителей международных организаций.

Делегацию страны возглавил генеральный директор Управления Его Превосходительство Али Рашид Аль Нейади. Участие ОАЭ отражает стремление государства поддерживать международные усилия по укреплению готовности к чрезвычайным ситуациям и снижению рисков бедствий.

В ходе заседаний высокого уровня обсуждались вопросы раннего оповещения, проактивного финансирования, наращивания потенциала и межгосударственного сотрудничества. Али Рашид Аль Нейади представил опыт ОАЭ в создании национальной системы раннего оповещения, использующей технологии искусственного интеллекта и аналитики для повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Делегация также поделилась инициативами ОАЭ в области повышения устойчивости, включая превентивные программы и опыт управления пандемией COVID-19, отраженный в издании «Путь к успеху — эмиратская модель управления кризисом COVID-19».

Аль Нейади подчеркнул, что снижение риска бедствий является важнейшим направлением национальной стратегии безопасности и устойчивого развития, призвав страны G20 к выработке единых стандартов систем раннего оповещения и укреплению международного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях.

В рамках форума делегация ОАЭ провела ряд двусторонних встреч с представителями других стран и региональных организаций для обсуждения сотрудничества и обмена опытом в сфере управления рисками и реагирования на кризисы.